Молдова може приєднатися до частини санкцій ЄС проти РФ — МЗС

Уряд Молдови планує найближчим часом переглянути перелік санкцій Євросоюзу щодо Росії, до яких може приєднатися. Про це 3 березня під час брифінгу сказав міністр закордонних справ та європейської інтеграції Ніку Попеску, передає місцеве видання NewsMaker.

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"З самого початку було вирішено, що Молдова не відразу приєднуватиметься до певних обмежувальних заходів, включаючи санкції. Тепер же ми переоцінюємо деякі рішення, прийняті раніше, і найближчим часом представимо нові. Будь-які заходи такого роду вимагають конкретних дій у наших установах, фінансових установах чи установах, які відстежують приплив та відтік коштів із Молдови", — зауважив Попеску.

Наразі проводиться аналіз того, як певні галузі Молдови можуть відреагувати на певні санкції проти Росії.

"У тому, що стосується санкцій, наша позиція абсолютно ясна. Наш ступінь приєднання до санкцій значно зросте. У Європейському союзі діє 38 санкційних режимів, які використовуються як правова основа для розробки санкцій. Молдова приєдналася до 21 з них. На цьому етапі Молдова не приєдналася до 10 правових видів санкцій, але це число скоротиться", — додав міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови.

Попеску зберіг свою посаду та увійшов до нового уряду Молдови, який було сформовано у лютому 2023 року. Попередній уряд Наталії Гаврилиці пішов у відставку на тлі нестабільної ситуації в країні, що ймовірно було результатом роботи РФ.

Новий прем'єр Молдови Дорін Речан відразу виступив за демілітаризацію Придністров’я. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтримав колегу, а начальник ГУР Кирило Буданов заявив про застосування заходів, які унеможливлюють намагання РФ скинути владу в Молдові.