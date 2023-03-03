У РНБО розповіли, як напруження в Молдові може вплинути на обстановку в Україні

Росія має план, повʼязаний із дискредитацією і заколотом на території Молдови, що створює додаткову точку напруги для України. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтервʼю "РБК-Україна".

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Він зазначив, що росіяни можуть використати таку тактику для розпорошування українських сил.

"Якщо вони спробують організувати заколот, у нас тоді з'являється додаткова точка напруги, на яку ми маємо звертати увагу. Нам потрібно буде відволікати частину свого війська на ділянку молдавського кордону. Це класичний прийом, тут нічого нового немає. Росіяни із задоволенням більш активно задіяли б і білоруський напрямок, і Молдову, щоб ми розпорошували сили і спроможності", – сказав Данілов.

На питання щодо того, чи може президентка Молдови Мая Санду звернутися до України по допомогу, зокрема, військовим шляхом, Данілов відповів:

"Якщо буде таке звернення, воно може бути розглянуто з урахуванням всіх процесів і обставин, які відбуваються. Тим паче, що ми є сусідами".

Нагадаємо, що в лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у країні, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Відповідну інформацію Кишиневу передавали українські спецслужби.

Пізніше Міністерство оборони Росії заявляло, що Україна "активізувала підготовку до вторгнення" у невизнане Придністров'я, яке нібито має розпочатися у відповідь на імітацію наступу звідти російських військ. Там пригрозили, що Збройні сили РФ "адекватно відреагують" на такі дії.

На це МЗС Молдови зазначило, що російські заяви були зроблені з метою маніпулювання громадською думкою.

Також РФ звинуватила Україну в нібито підготовці провокацій біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів". В уряді Молдови спростували й ці закиди.