В СНБО рассказали, как напряжение в Молдове может повлиять на обстановку в Украине

У России есть план, связанный с дискредитацией и мятежом на территории Молдовы, что создает дополнительную точку напряжения для Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "РБК-Украина".

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Он отметил, что россияне могут использовать такую тактику для рассеивания украинских сил.

"Если они попытаются организовать мятеж, у нас тогда появляется дополнительная точка напряжения, на которую мы должны обращать внимание. Нам нужно будет отвлекать часть своего войска на участок молдавской границы. Это классический прием, здесь ничего нового нет. Россияне с удовольствием более активно задействовали бы и белорусское направление, и Молдову, чтобы мы рассеивали силы и возможности", - сказал Данилов.

На вопрос относительно того, может ли президент Молдовы Мая Санду обратиться к Украине за помощью, в частности, военным путем, Данилов ответил:

"Если будет такое обращение, оно может быть рассмотрено с учетом всех процессов и обстоятельств, которые происходят. Тем более, что мы соседи".

Напомним, что в феврале президент Молдовы Майя Санду заявила о планах РФ совершить госпереворот в стране, в частности, с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой. Соответствующую информацию Кишиневу передавали украинские спецслужбы.

Позже Министерство обороны России заявляло, что Украина "активизировала подготовку к вторжению" в непризнанное Приднестровье, которое, якобы, должно начаться в ответ на имитацию наступления оттуда российских войск. Там пригрозили, что Вооруженные силы РФ "адекватно отреагируют" на подобные действия.

На это МИД Молдовы отметил, что российские заявления были сделаны с целью манипулирования общественным мнением.

Также РФ обвинила Украину в якобы подготовке провокаций у Приднестровья "с использованием радиоактивных материалов". В правительстве Молдовы опровергли и эти упреки.