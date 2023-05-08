Влада невизнаного Придністров'я просить РФ збільшити кількість військових у регіоні

Так звана "влада" невизнаного Придністров'я попросила РФ збільшити кількість російських військових на її території начебто для захисту регіону.

Про це російському виданню "РИА Новости" заявив керівник представництва Придністров'я в Росії Леонід Манаков.

Він зазначив, що зараз російський контингент в невизнаній республіці складає 450 осіб, хоча "штатна чисельність миротворців, встановлена документами Об'єднаної контрольної комісії – 3100 осіб

При цьому, на думку Манакова, кількість миротворців можна збільшити також за рахунок росіян, які проживають у регіоні.

Своє прохання в Тирасполі пояснюють "погіршенням ризиків безпеки, у тому числі терористичної загрози".

Зауважимо, невизнане Придністров'я, у якому перебуває російська армія, змушує Україну тримати війська на цій ділянці кордону з Молдовою.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Київ не вживатиме жодних дій зі свого боку, оскільки Придністров'я - це питання суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Нещодавно у Придністров'ї заявили про нібито успішне запобігання замаху на вбивство так званого президента "республіки" Вадима Красносільського. Тирасполь звинуватив у підготовці "теракту" Службу безпеки України. На це в СБУ відповіли, що такі заяви слід розглядати як чергову провокацію.