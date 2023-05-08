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Влада невизнаного Придністров'я просить РФ збільшити кількість військових у регіоні

Влада невизнаного Придністров'я просить РФ збільшити кількість військових у регіоні
Окупаційна влада Придністров'я попросила РФ збільшити там кількість військових

Так звана "влада" невизнаного Придністров'я попросила РФ збільшити кількість   російських військових на її території начебто  для захисту регіону.

Про це російському виданню "РИА Новости" заявив керівник представництва Придністров'я в Росії Леонід Манаков.

Він зазначив, що зараз російський контингент в невизнаній республіці складає 450 осіб, хоча  "штатна чисельність миротворців, встановлена документами Об'єднаної контрольної комісії – 3100 осіб

При цьому, на думку Манакова, кількість миротворців можна збільшити також за рахунок росіян, які проживають у регіоні.

Своє прохання в Тирасполі пояснюють "погіршенням ризиків безпеки, у тому числі терористичної загрози".

Зауважимо, невизнане Придністров'я, у якому перебуває російська армія, змушує Україну тримати війська на цій ділянці кордону з Молдовою.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Київ не вживатиме жодних дій зі свого боку, оскільки Придністров'я - це питання суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Нещодавно у Придністров'ї заявили про нібито успішне запобігання замаху на вбивство так званого президента "республіки" Вадима Красносільського. Тирасполь звинуватив у підготовці "теракту" Службу безпеки України. На це в СБУ відповіли, що такі заяви слід розглядати як чергову провокацію.

Автор:
Світлана Манько