Брехня Кремля: Україна відреагувала на звинувачення в підготовці теракту у Придністров'ї

У невизнаному Придністров'ї (офіційно частина Молдови) заявили про нібито успішне запобігання замаху на вбивство так званого президента республіки Вадима Красносільського.

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Як повідомило так зване міністерство державної безпеки Придністров'я, у підготовці ймовірного теракту знайшли український слід та звинуватили Службу безпеки України.

Підозрюваних начебто вже затримали, зараз їх допитують і вони навіть дають "свідчення, де визнають провину".

У СБУ відповіли на звинувачення з боку самопроголошеної республіки і заявили, що всі ці заяви слід розглядати як чергову провакацію.

"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі", - підкреслили у відомстві.

Тож СБУ закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому Україну.

"Брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується рф. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні росії, ні її сателітів", - наголосили в СБУ.

Раніше в уряді Молдови назвали брехнею заяву Міністерства закордонних справ Росії про нібито підготовку Україною провокацій біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів".

Зі свого боку, президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію у спробі дестабілізувати ситуацію в країні і закликала до виведення російських військ з регіону.