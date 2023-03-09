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Брехня Кремля: Україна відреагувала на звинувачення в підготовці теракту у Придністров'ї
У невизнаному Придністров'ї (офіційно частина Молдови) заявили про нібито успішне запобігання замаху на вбивство так званого президента республіки Вадима Красносільського.
Як повідомило так зване міністерство державної безпеки Придністров'я, у підготовці ймовірного теракту знайшли український слід та звинуватили Службу безпеки України.
Підозрюваних начебто вже затримали, зараз їх допитують і вони навіть дають "свідчення, де визнають провину".
У СБУ відповіли на звинувачення з боку самопроголошеної республіки і заявили, що всі ці заяви слід розглядати як чергову провакацію.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі", - підкреслили у відомстві.
Тож СБУ закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому Україну.
"Брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується рф. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні росії, ні її сателітів", - наголосили в СБУ.
Раніше в уряді Молдови назвали брехнею заяву Міністерства закордонних справ Росії про нібито підготовку Україною провокацій біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів".
Зі свого боку, президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію у спробі дестабілізувати ситуацію в країні і закликала до виведення російських військ з регіону.