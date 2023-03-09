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Ложь Кремля: Украина отреагировала на обвинения в подготовке теракта в Приднестровье
В непризнанном Приднестровье (официально часть Молдовы) заявили о якобы успешном предотвращении покушения на убийство так называемого президента республики Вадима Красносельского.
Каксообщило министерство государственной безопасности Приднестровья, в подготовке предполагаемого теракта нашли украинский след и обвинили Службу безопасности Украины.
Подозреваемых вроде бы уже задержали, сейчас их допрашивают и они даже дают "свидетельства, где признают вину".
В СБУ ответили на обвинения со стороны самопровозглашенной республики и заявили, что все эти заявления следует рассматривать как очередную провокацию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле", - подчеркнули в ведомстве.
Поэтому СБУ призывает не воспринимать всерьез чушь, за распространением которых усматривается четкая цель России расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом Украину.
"Ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется РФ. Но сегодня весь мир видит настоящее лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов", - подчеркнули в СБУ.
Ранее в правительстве Молдовы назвали ложью заявление Министерства иностранных дел России о якобы подготовке Украиной провокаций у Приднестровья "с использованием радиоактивных материалов".
Со своей стороны, президент Молдовы Майя Санду неоднократно обвиняла Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и призвала к выводу российских войск из региона.