Кулеба роз’яснив, для чого Україні війська на кордоні із Молдовою

Невизнане Придністров'я, у якому перебуває російська армія, змушує Україну тримати війська на цій ділянці кордону з Молдовою, але Київ не вживатиме жодних дій зі свого боку, оскільки Придністров'я - це питання суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на молдовському каналі TV8.

"Безумовно, Придністров'я на нашому південно-західному фланзі - це ризик, який змушує нас спрямовувати сили на дану ділянку кордону для потенційного стримування і контролю за ситуацією. Але я хочу підкреслити, що Придністров'я - це питання суверенітету і територіальної цілісності Молдови. І ми абсолютно поважаємо той шлях, який обере уряд Молдови в тому, що стосується відносин із Придністров'ям і реінтеграції цього регіону», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що "проблема Придністров'я" актуальна як для Молдови, так і для України.

Щодо складів у селі Ковбасна у Рибницькому районі Кулеба зазначив, що зрозуміла увага до цього об'єкта. Зараз будь-яка зброя на вагу золота, Росія вже розконсервує радянські раритети, танки, виробництва 50х-60х років, і відправляє їх на фронт. Але міністр додав, що в нього немає чіткого розуміння, що саме знаходиться на тому складі в і в якому стані ці боєприпаси.

Зазначимо, що депутат Держдуми РФ Віктор Алксніс раніше заявив, що на складах у Придністров'ї залишилося 18 тисяч тонн застарілих та непридатних до застосування боєприпасів. З ними окупанти не зможуть оборонятися, якщо проводитиметься демілітаризація цього регіону за участю ЗСУ.

Склади із застарілими боєприпасами знаходиться у населеному пункті Ковбасна, охороняються оперативною групою російських військ. Вони розтошовані за два кілометри від українського кордону.

Нагадаємо, молдовські журналісти-розслідувачі у співпраці з виданнями ще низки країн Європи і США дізналися, що розроблена у Кремлі російська стратегія впливу на Молдову передбачає встановлення повного контролю над країною.