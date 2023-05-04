Кулеба разъяснил, для чего Украине войска на границе с Молдовой

Непризнанное Приднестровье, в котором находится российская армия, заставляет Украину держать войска на этом участке границы с Молдовой, но Киев не предпримет никаких действий со своей стороны, поскольку Приднестровье – это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на молдавском канале TV8.

"Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге – это риск, заставляющий нас направлять силы на данный участок границы для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией. Но я хочу подчеркнуть, что Приднестровье – это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы. И мы абсолютно уважаем тот путь, который изберет правительство Молдовы в том, что касается отношений с Приднестровьем и реинтеграции этого региона", - сказал Кулеба.

Он отметил, что "проблема Приднестровья" актуальна как для Молдовы, так и Украины.

Относительно складов в селе Колбасна в Рыбницком районе Кулеба отметил, что понятно внимание к этому объекту. Сейчас любое оружие на вес золота, Россия уже расконсервирует советские раритеты, танки производства 50х-60х годов, и отправляет их на фронт. Но министр добавил, что у него нет четкого понимания, что именно находится на том складе и в каком состоянии эти боеприпасы.

Отметим, что депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис ранее заявил, что на складах в Приднестровье осталось 18 тысяч тонн устаревших и непригодных к применению боеприпасов. С ними оккупанты не смогут обороняться, если будет проводиться демилитаризация этого региона с участием ВСУ.

Склады с устаревшими боеприпасами находятся в населенном пункте Колбасна, охраняются оперативной группой российских войск. Они расположены в двух километрах от украинской границы.

Напомним, что молдавские журналисты-расследователи в сотрудничестве с изданиями еще ряда стран Европы и США узнали, что разработанная в Кремле российская стратегия влияния на Молдову предусматривает установление полного контроля над страной.