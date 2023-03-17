"Лунають лише погрози": Санду розкритикувала політику РФ щодо Молдови

Президентка Молдови Мая Санду розкритикувала Росію, заявивши, що з боку Кремля на адресу її країни лунають лише погрози та шантаж. Про це повідомляє NewsMaker.

"Від Кремля лунають лише погрози, ембарго та шантаж [...] Жодна держава не повинна диктувати Молдові, як і що робити", — сказала Санду, додавши, що лише громадяни Молдови мають вирішувати, як діяти.

Також вона зазначила, що сама по собі Молдова "слабка і вразлива".

"Тільки в ЄС можна жити у процвітанні, спокої та мирі. Знаю, що багато хто з вас вважає, що Молдова не може увійти до ЄС. Але це не ілюзія, хоч як ви не були розчаровані, ми не переставали вірити в нашу країну. Європеїзація Молдови може об'єднати всіх для доброї мети — майбутнього наших дітей та нашої країни", – висловилася президентка під час звернення до депутатів країни.

Крім того, Санду сказала, що поки Україна захищається від нападу Росії, для Молдови немає загрози війни.

Нагадаємо, що в лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у країні, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Відповідну інформацію Кишиневу передавали українські спецслужби.

Пізніше Міністерство оборони Росії заявляло, що Україна "активізувала підготовку до вторгнення" у невизнане Придністров'я, яке нібито має розпочатися у відповідь на імітацію наступу звідти російських військ. Там пригрозили, що Збройні сили РФ "адекватно відреагують" на такі дії.

На це МЗС Молдови зазначило, що російські заяви були зроблені з метою маніпулювання громадською думкою.

Також РФ звинуватила Україну в нібито підготовці провокацій біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів". В уряді Молдови спростували й ці закиди.

Нещодавно у Придністров'ї заявили про нібито успішне запобігання замаху на вбивство так званого президента "республіки" Вадима Красносільського. Тирасполь звинуватив у підготовці "теракту" Службу безпеки України. На це в СБУ відповіли, що такі заяви слід розглядати як чергову провокацію.