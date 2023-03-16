Кінець "молдовської мови". Парламент Молдови визнав державною мовою румунську

Парламент Молдови підтримав у другому читанні законопроєкт, який змінює назву "молдовської мови" на "румунську" у конституції та всіх законах країни.

Про це повідомляє державне інформагентство Moldpres.

Крім того, в усіх законах замінять словосполучення "державна мова", "офіційна мова" та "рідна мова".

Документ передбачає, що протягом 30 днів від дня набрання чинності законом органи державної влади, які мають компетенцію приймати, затверджувати або видавати нормативні акти, внесуть необхідні зміни.

Крім того, національне свято "Наша мова", як воно нині називається в постанові парламенту про пам'ятні дні, святкові та вихідні дні та у Кодексі законів про працю, має називатися "Румунська мова".

Зазначимо, згідно з конституцією Молдови, державною мовою в країні вважалася "молдавська". При цьому у Декларації про незалежність зазначено, що державною є румунська мова.

У 2013 році Конституційний суд Молдови ухвалив, що текст Декларації має перевагу над положеннями конституції.