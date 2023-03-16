Конец "молдавского языка". Парламент Молдовы признал государственным языком румынский

Парламент Молдовы поддержал во втором чтении законопроект, который меняет название "молдавского языка" на "румынский" в конституции и всех законах страны.

Об этом сообщает государственное информагентство Moldpres.

Кроме того, во всех законах заменят словосочетание "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык".

Документ предусматривает, что в течение 30 дней со дня вступления в силу закона органы государственной власти, имеющие компетенцию принимать, утверждать или издавать нормативные акты, внесут необходимые изменения.

Кроме того, национальный праздник "Наш язык", как он сейчас называется в постановлении парламента о памятных днях, праздничных и выходных днях и в Кодексе законов о труде, должен называться "Румынский язык".

Отметим, согласно конституции Молдовы, государственным языком в стране считался "молдавский". При этом в Декларации о независимости указано, что государственным является румынский язык.

В 2013 году Конституционный суд Молдовы принял, что текст Декларации имеет преимущество над положениями конституции.