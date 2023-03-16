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Конец "молдавского языка". Парламент Молдовы признал государственным языком румынский
Парламент Молдовы поддержал во втором чтении законопроект, который меняет название "молдавского языка" на "румынский" в конституции и всех законах страны.
Об этом сообщает государственное информагентство Moldpres.
Кроме того, во всех законах заменят словосочетание "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык".
Документ предусматривает, что в течение 30 дней со дня вступления в силу закона органы государственной власти, имеющие компетенцию принимать, утверждать или издавать нормативные акты, внесут необходимые изменения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, национальный праздник "Наш язык", как он сейчас называется в постановлении парламента о памятных днях, праздничных и выходных днях и в Кодексе законов о труде, должен называться "Румынский язык".
Отметим, согласно конституции Молдовы, государственным языком в стране считался "молдавский". При этом в Декларации о независимости указано, что государственным является румынский язык.
В 2013 году Конституционный суд Молдовы принял, что текст Декларации имеет преимущество над положениями конституции.