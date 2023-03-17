"Звучат только угрозы": Санду раскритиковала политику РФ в отношении Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала Россию, заявив, что со стороны Кремля в адрес ее страны звучат только угрозы и шантаж. Об этом сообщает NewsMaker.

"От Кремля исходят только угрозы, эмбарго и шантаж [...] Ни одно государство не должно диктовать Молдове, как и что делать", - сказала Санду, добавив, что только граждане Молдовы должны решать, как поступать.

Также она отметила, что сама по себе Молдова "слабая и уязвимая".

"Только в ЕС можно жить в процветании, спокойствии и мире. Знаю, что многие из вас считают, что Молдова не может войти в ЕС. Но это не иллюзия, как бы вы ни были разочарованы, мы не переставали верить в нашу страну. Европеизация Молдовы может объединить всех для хорошей цели — будущего наших детей и нашей страны", – высказалась президент во время обращения к депутатам страны.

Кроме того Санду сказала, что пока Украина защищается от нападения России, для Молдовы нет угрозы войны.

Напомним, что в феврале президент Молдовы Майя Санду заявила о планах РФ совершить госпереворот в стране, в частности, с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой. Соответствующую информацию Кишиневу передавали украинские спецслужбы.

Позже Министерство обороны России заявляло, что Украина "активизировала подготовку к вторжению" в непризнанное Приднестровье, которое, якобы, должно начаться в ответ на имитацию наступления оттуда российских войск. Там пригрозили, что Вооруженные силы РФ "адекватно отреагируют" на подобные действия.

На это МИД Молдовы отметил, что российские заявления были сделаны с целью манипулирования общественным мнением.

Также РФ обвинила Украину в якобы подготовке провокаций возле Приднестровья "с использованием радиоактивных материалов". В правительстве Молдовы опровергли и эти упреки.

Недавно в Приднестровье заявили о якобы успешном предотвращении покушения на убийство так называемого президента "республики" Вадима Красносельского. Тирасполь обвинил в подготовке "теракта" Службу безопасности Украины. На это в СБУ ответили, что подобные заявления следует рассматривать как очередную провокацию.