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Власти непризнанного Приднестровья просят РФ увеличить количество военных в регионе

Власти непризнанного Приднестровья просят РФ увеличить количество военных в регионе
Оккупационные власти Приднестровья попросили РФ увеличить там количество военных

Так называемая "власть" непризнанного Приднестровья попросила РФ увеличить количество российских военных на ее территории для защиты региона.

Об этом российскому изданию "РИА Новости" заявил руководитель представительства Приднестровья в России Леонид Манаков.

Он отметил, что сейчас российский контингент в непризнанной республике составляет 450 человек, хотя "штатная численность миротворцев установлена документами Объединенной контрольной комиссии - 3100 человек".

При этом, по мнению Манакова, количество миротворцев можно увеличить также за счет проживающих в регионе россиян.

Свою просьбу в Тирасполе объясняют "ухудшением рисков безопасности, в том числе террористической угрозы".

Заметим, что непризнанное Приднестровье, в котором находится российская армия, заставляет Украину держать войска на этом участке границы с Молдовой.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев не будет предпринимать никаких действий со своей стороны, поскольку Приднестровье – это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Недавно в Приднестровье заявили о якобы успешном предотвращении покушения на убийство так называемого президента "республики" Вадима Красносельского. Тирасполь обвинил в подготовке "теракта" Службу безопасности Украины. На это в СБУ ответили, что подобные заявления следует рассматривать как очередную провокацию.

Автор:
Светлана Манько