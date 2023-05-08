Власти непризнанного Приднестровья просят РФ увеличить количество военных в регионе

Так называемая "власть" непризнанного Приднестровья попросила РФ увеличить количество российских военных на ее территории для защиты региона.

Об этом российскому изданию "РИА Новости" заявил руководитель представительства Приднестровья в России Леонид Манаков.

Он отметил, что сейчас российский контингент в непризнанной республике составляет 450 человек, хотя "штатная численность миротворцев установлена документами Объединенной контрольной комиссии - 3100 человек".

При этом, по мнению Манакова, количество миротворцев можно увеличить также за счет проживающих в регионе россиян.

Свою просьбу в Тирасполе объясняют "ухудшением рисков безопасности, в том числе террористической угрозы".

Заметим, что непризнанное Приднестровье, в котором находится российская армия, заставляет Украину держать войска на этом участке границы с Молдовой.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев не будет предпринимать никаких действий со своей стороны, поскольку Приднестровье – это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Недавно в Приднестровье заявили о якобы успешном предотвращении покушения на убийство так называемого президента "республики" Вадима Красносельского. Тирасполь обвинил в подготовке "теракта" Службу безопасности Украины. На это в СБУ ответили, что подобные заявления следует рассматривать как очередную провокацию.