Життя Саакашвілі зараз залежить не від політичного, а від етичного рішення - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення Європейського суду з прав людини щодо забезпечення належного лікування, ймовірно, наразі є єдиною можливістю зберегти життя колишньому президенту Грузії, а згодом громадянину України і колишньому голові Одеської обладміністрації Михеїлу Саакашвілі. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Те, щодо чого вже давно потрібне рішення: життя Михеїла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу. Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок", - сказав глава української держави.

Він додав, що знає, що адвокати Саакашвілі подали термінове звернення до ЄСПЛ, аби забезпечити йому належне лікування, і, за словами Зеленського, "здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя".

Нагадаємо, що 15 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав владу Грузії помилувати і звільнити Саакашвілі, висловивши серйозне занепокоєння погіршенням здоров'я експрезидента.

При цьому ще 2 лютого Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест щодо негуманного поводження з Саакашвілі, заявивши, що грузинська влада "в найгірших традиціях НКВС СРСР застосовує до нього психологічне та фізичне насильство".

В грудні ж відомство закликало грузинську владу забезпечити політика належною медичною допомогою, "враховуючи його критичний стан", зокрема дозволити йому виїзд за кордон на лікування. До цього заклику тоді доєдналася й Молдова.

Нагадаємо, що у 2018 році Тбіліський міський суд виніс два обвинувальні вироки у справах проти Саакашвілі. Зокрема, його заочно засудили до трьох років ув'язнення за зловживання службовими повноваженнями під час помилування чотирьох чиновників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії, засуджених у справі про вбивство у січні 2006 року банківського службовця Сандро Гіргвліані. Крім того, екс-президенту дали шість років ув'язнення за організацію нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Незважаючи на наявність чинних вироків проти себе, за кілька днів перед місцевими виборами 2021 року Саакашвілі таємно приплив до Грузії на судні, вибравшись із порту Поті у вантажівці з молочними продуктами, після чого був затриманий після прибуття до Тбілісі, де зупинився у квартирі водія вантажівки. Проти екс-президента відкрили ще одну справу, інкримінувавши незаконний перехід кордону, що у Грузії вважається тяжким злочином. При цьому всі четверо затриманих у справі про таємний в'їзд Саакашвілі спільників свою провину визнали.

Згодом заарештований у СІЗО в Руставі Саакашвілі на знак протесту оголосив голодування, заявивши навіть про готовність померти. На початку листопада 2021 року його примусово доставили до тюремної лікарні в тбіліському районі Глдані, однак через суспільний тиск вже за тиждень перевели до військового госпіталю в місті Горі. Перед Новим роком його повернули до СІЗО, де він пробув до травня 2022 року, коли Саакашвілі госпіталізували вже у приватну клініку "Вівамед" у Тбілісі, де політик продовжує перебувати досі.

Протягом його перебування там, як зазначено вище, у ЗМІ з'явилася низка повідомлень про критичне погіршення стану здоров'я Саакашвілі, а 7 квітня видання Politico опублікувало колонку за авторством експрезидента Грузії, де той заявив, що до нього систематично застосовують фізичні та психологічні тортури, він має більше 20 захворювань, зокрема внаслідок отруєння, і тепер помирає.

Днями стало відомо, що адвокати Саакашвілі направили скаргу до ЄСПЛ щодо відстрочення відбування ним тюремного покарання за станом здоров'я. Перед цим спочатку Тбіліський міський суд 6 лютого, потім Тбіліський апеляційний суд 2 березня відмовили політику у застосуванні відстрочки тюремного покарання.