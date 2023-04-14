Жизнь Саакашвили сейчас зависит не от политического, а от этического решения - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что решение Европейского суда по правам человека по обеспечению надлежащего лечения, вероятно, сейчас является единственной возможностью сохранить жизнь бывшему президенту Грузии, а впоследствии гражданину Украины и бывшему главе Одесской обладминистрации Михеилу Саакашвили. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"То, относительно чего уже давно нужно решение: жизнь Михеила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а чисто от этического решения... Которое имеет чистую и весомую юридическую базу. Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, нужен этот шаг", – сказал глава украинского государства.

Он добавил, что знает, что адвокаты Саакашвили подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему соответствующее лечение, и, по словам Зеленского, "кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь".

Напомним, что 15 февраля Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал власти Грузии помиловать и освободить Саакашвили, выразив серьезную обеспокоенность ухудшением здоровья экс-президента.

При этом еще 2 февраля Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест по поводу негуманного обращения с Саакашвили, заявив, что грузинские власти "в худших традициях НКВД СССР применяет к нему психологическое и физическое насилие".

В декабре же ведомство призывало грузинские власти обеспечить политика надлежащей медицинской помощью, "учитывая его критическое состояние", в частности разрешить ему выезд за границу на лечение. К этому призыву присоединилась и Молдова.

Напомним, что в 2018 году Тбилисский городской суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, его заочно приговорили к трем годам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями при помиловании четырех сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве в январе 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Кроме того, экс-президенту дали шесть лет заключения за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

Несмотря на наличие действующих приговоров против себя, за несколько дней перед местными выборами 2021 года Саакашвили тайно приплыл в Грузию на судне, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего был задержан по прибытии в Тбилиси, где остановился в квартире водителя грузовика. Против экс-президента было открыто еще одно дело, ему инкриминировали незаконный переход границы, что в Грузии считается тяжким преступлением. При этом все четверо задержанных по делу о тайном въезде Саакашвили сообщников свою вину признали.

Впоследствии помещенный в СИЗО в Рустави Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, заявив даже о готовности умереть. В начале ноября 2021 года его принудительно доставили в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани, однако из-за общественного давления уже через неделю перевели в военный госпиталь в городе Гори. Перед Новым годом его вернули в СИЗО, где он пробыл до мая 2022 года, когда Саакашвили госпитализировали уже в частную клинику "Вивамед" в Тбилиси, где политик продолжает находиться до сих пор.

В течение его пребывания там, как указано выше, в СМИ появился ряд сообщений о критическом ухудшении состояния здоровья Саакашвили, а 7 апреля издание Politico опубликовало колонку за авторством экс-президента Грузии, где тот заявил, что к нему систематически применяют физические и психологические пытки, он имеет более 20 заболеваний, в том числе в результате отравления, и сейчас умирает.

На днях же стало известно, что адвокаты Саакашвили направили жалобу в ЕСПЧ по поводу отсрочки отбывания им тюремного наказания по состоянию здоровья. Перед этим сначала Тбилисский городской суд 6 февраля, затем Тбилисский апелляционный суд 2 марта отказали политику в применении отсрочки тюремного наказания.