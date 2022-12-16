МИД Украины обеспокоен новым видео с Саакашвили в больнице: требует перевезти его в зарубежную клинику

В Министерстве иностранных дел Украины глубоко обеспокоены существенным ухудшением здоровья бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской обладминистрации Украины Михеила Саакашвили, который с мая находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси.

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"Учитывая критическое состояние украинского гражданина, призываем грузинскую сторону обеспечить его надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке наказания Михеила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", - говорится в заявлении министерства.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство призывает власти Грузии предоставить доступ к Саакашвили уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

"Украина и далее будет уделять особое внимание соблюдению законных прав и интересов граждан Украины, находящихся на территории Грузии, в том числе и украинского гражданина Михеила Саакашвили, который должен быть освобожден", - заявили в МИД.

Напомним, что 14 декабря Пенитенциарная служба Грузии "из-за большого общественного интереса" опубликовала видео, смонтированное с разных эпизодов, снятых преимущественно в октябре, демонстрирующих неадекватное поведение и агрессивное отношение политика к персоналу медцентра.

После этого адвокаты Саакашвили заявили, что инициируют расследование законности публикации записей с камер видеонаблюдения за экс-президентом. При этом в декабре 2021 года Министерство юстиции и Пенитенциарную служба Грузии уже штрафовали за публикацию другого видео с Саакашвили, которое после этого было удалено из соцсетей. На нем политика, в частности, силой заносят в палату медучреждения при тюрьме в тбилисском районе Глдани, после чего тот устраивает скандал, сбрасывая медприбор и вцепившись в работника учреждения.

Отметим, что в 2018 году Тбилисский городской суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, в январе того года его заочно приговорили к трем годам заключения за злоупотребление служебными полномочиями при помиловании четырех чиновников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве в январе 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани. А в конце июня того же года экс-президенту дали шесть лет тюрьмы за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Жалобы на оба приговора Саакашвили впоследствии подал в Европейский суд по правам человека.

Несмотря на наличие действующих приговоров против себя, за несколько дней перед местными выборами в Грузии 2021 Саакашвили тайно приплыл туда, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, и поехал в Тбилиси, где в квартире водителя грузовика его и задержали правоохранители.

Против экс-президента открыли еще одно дело, инкриминировав незаконный переход границы, что в Грузии считается тяжким преступлением. При этом все четверо задержанных по делу о тайном въезде Саакашвили сообщников свою вину признали.