Европарламент призвал Грузию помиловать Саакашвили

Европейский парламент 15 февраля принял резолюцию, в которой призвал власти Грузии помиловать и освободить бывшего президента этой страны, а позднее и украинского чиновника, Михеила Саакашвили.

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Как говорится в сообщении Европарламента, за такое решение проголосовали 577 депутатов, против выступили 33, а 26 воздержались. В резолюции выражается серьезная обеспокоенность ухудшением здоровья экс-президента, который находится под стражей в Грузии с октября 2021 года.

"Указывая на сообщения о резком потере им веса и предположения о том, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время содержания под стражей, депутаты Европарламента призывают власти Грузии освободить господина Саакашвили и позволить ему пройти надлежащее лечение за границей", - сообщают в Европарламенте.

Депутаты призывают действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом помиловать его, что также "уменьшит политическую поляризацию в стране". Они подчеркивают, что прогресс страны в проведении европейских реформ должен быть снова "поставлен на центральное место в политике".

Европарламентарии указывают, что то, как в Грузии обращаются с заключенными, такими как экс-президент, является лакмусовой бумажкой в вопросе приверженности грузинских властей европейским ценностям и заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены Европейского союза, который Грузии пока так и не предоставлен.

Они также напоминают властям Грузии, что те обязаны обеспечить здоровье и благополучие Саакашвили, предоставить ему надлежащее лечение и уважать его основные права и личное достоинство в соответствии с конституцией страны и международными обязательствами.

Кроме того, в резолюции подчеркивается фундаментальная роль, которую олигарх Бидзина Иванишвили, по мнению авторов документа, сыграл в рамках личной мести в продолжающемся содержании Саакашвили под стражей.

Ввиду этого Европарламент вновь призывает Совет ЕС и "демократических партнеров" рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили за якобы его роль в обострении политических процессов в Грузии.

Отметим, что ранее к призывам позволить Саакашвили выехать на лечение за границу присоединилась президент Молдовы Майя Санду. 15 декабря с таким призывом выступило Министерство иностранных дел Украины. Этому предшествовала публикация Пенитенциарной службой Грузии видео, смонтированного из разных эпизодов, снятых преимущественно еще в октябре и демонстрирующих неадекватное поведение и агрессивное отношение политика к персоналу медцентра.

Недавно в СМИ появилось новое видео с сильно похудевшим Саакашвили, что вызвало более радикальную реакцию украинского МИД, заявившего, что грузинские власти "в худших традициях НКВД СССР применяют к нему психологическое и физическое насилие".

Напомним, что в 2018 году в Грузии вынесли два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, его заочно приговорили к трем годам заключения за злоупотребление служебными полномочиями при помиловании четырех чиновников МВД, осужденных по делу об убийстве в январе 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Кроме того, экс-президенту дали шесть лет тюрьмы за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

Несмотря на наличие действующих приговоров против себя, за несколько дней перед местными выборами 2021 года Саакашвили тайно приплыл в Грузию на судне, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего был задержан по прибытию в Тбилиси, где остановился в квартире водителя грузовика. Против экс-президента открыли еще одно дело, инкриминировав незаконный переход границы, что в Грузии считается тяжким преступлением. При этом все четверо задержанных по делу о тайном въезде Саакашвили сообщников свою вину признали.