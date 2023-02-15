Європарламент закликав Грузію помилувати Саакашвілі

Європейський парламент 15 лютого ухвалив резолюцію, в якій закликав владу Грузії помилувати і звільнити колишнього президента цієї країни, а пізніше і українського чиновника, Міхеїла Саакашвілі.

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Як йдеться у повідомленні Європарламенту, за таке рішення проголосували 577 депутатів, проти виступили 33, а 26 утрималися. У резолюції висловлюється серйозне занепокоєння погіршенням здоров'я експрезидента, який перебуває під вартою в Грузії з жовтня 2021 року.

"Вказуючи на повідомлення про різку втрату ним ваги та припущення про те, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час утримання під вартою, депутати Європарламенту закликають владу Грузії звільнити пана Саакашвілі та дозволити йому пройти належне лікування за кордоном", - повідомляють у Європарламенті.

Депутати закликають чинного президента Грузії Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом помилувати його, що також "зменшить політичну поляризацію в країні". Вони наголошують, що прогрес країни у проведенні європейських реформ має бути знову "поставлений на центральне місце у політиці".

Європарламентарі вказують, що те, як у Грузії звертаються з ув'язненими, такими як екс-президент, є лакмусовим папірцем у питанні відданості грузинської влади європейським цінностям та заявленим європейським прагненням, включаючи статус кандидата в члени Європейського союзу, який Грузії поки що так і не надано.

Вони також нагадують владі Грузії, що та зобов'язана забезпечити здоров'я та благополуччя Саакашвілі, надати йому належне лікування та поважати його основні права та особисту гідність відповідно до конституції країни та міжнародних зобов'язань.

Крім того, в резолюції наголошується на фундаментальній ролі, яку олігарх Бідзіна Іванішвілі, на думку авторів документа, зіграв у рамках особистої помсти в продовженні утримання Саакашвілі під вартою.

З огляду на це Європарламент знову закликає Раду ЄС та "демократичних партнерів" розглянути можливість запровадження санкцій проти Іванішвілі за нібито його роль у загостренні політичних процесів у Грузії.

Зазначимо, що раніше до закликів дозволити Саакашвілі виїхати на лікування за кордон приєдналася президент Молдови Майя Санду. 15 грудня з таким закликом виступило Міністерство закордонних справ України. Цьому передувала публікація Пенітенціарною службою Грузії відео, змонтованого з різних епізодів, знятих переважно ще в жовтні та демонструючих неадекватну поведінку та агресивне ставлення політика до персоналу медичного центру.

Нещодавно в ЗМІ з'явилося нове відео з Саакашвілі, який сильно схуд, що викликало більш радикальну реакцію українського МЗС, яке заявило, що грузинська влада "в найгірших традиціях НКВС СРСР застосовує до нього психологічне та фізичне насильство".

Нагадаємо, що у 2018 році в Грузії винесли два обвинувальні вироки у справах проти Саакашвілі. Зокрема, його заочно засудили до трьох років ув'язнення за зловживання службовими повноваженнями під час помилування чотирьох чиновників МВС, засуджених у справі про вбивство у січні 2006 року банківського службовця Сандро Ґірґвліані. Крім того, екс-президенту дали шість років ув'язнення за організацію нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Незважаючи на наявність чинних вироків проти себе, за кілька днів перед місцевими виборами 2021 року Саакашвілі таємно приплив до Грузії на судні, вибравшись із порту Поті у вантажівці з молочними продуктами, після чого був затриманий по прибуттю до Тбілісі, де зупинився у квартирі водія вантажівки. Проти екс-президента відкрили ще одну справу, інкримінувавши незаконний перехід кордону, що у Грузії вважається тяжким злочином. При цьому усі четверо затриманих у справі про таємний в'їзд Саакашвілі спільників свою провину визнали.