Президент Молдовы присоединилась к призыву к властям Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу

Президент Молдовы Майя Санду обеспокоена состоянием бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской обладминистрации Украины Михеила Саакашвили, содержащегося в тбилисской клинике, и призывает грузинские власти позволить ему выехать на лечение за границу.

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"Обеспокоена опасными для жизни Саакашвили осложнениями, связанными с условиями его содержания под стражей. Молдова присоединяется к призыву Владимира Зеленского к правительству Грузии разрешить бывшему президенту выехать за границу на лечение для сохранения его здоровья", - написала она в Twitter.

Напомним, что в ежедневном видеообращении от 19 декабря украинский президент также призвал грузинские власти принять решение, "которое может спасти жизнь" Саакашвили, о его переводе "в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку".

"Наверное, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михеил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к властям Грузии: нужно проявить милосердие, особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михеилом, - это издевательство. Это недостойно для Грузии. Это нужно прекратить", - заявил Зеленский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк при этом написал в своем Twitter, что "не может смотреть в прямом эфире, как умирает" человек, которого он знает.

"Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на глазах у цивилизованного мира. Украина готова принять Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение. Грузия, сделай правильный выбор", - указал он.

Перед этим руководительница грузинского неправительственного медицинского центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что в крови и волосах Саакашвили "обнаружены ртуть, мышьяк, таллий, свинец, висмут, барий" и ему срочно необходима дезинтоксикация.

15 декабря с призывом разрешить Саакашвили выезд за границу на лечение выступило Министерство иностранных дел Украины. Этому предшествовала публикация 14 декабря Пенитенциарной службой Грузии видео, смонтированного из разных эпизодов, снятых преимущественно еще в октябре и демонстрирующих неадекватное поведение и агрессивное отношение политика к персоналу медцентра.

Напомним, что в 2018 году Тбилисский городской суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, его заочно приговорили к трем годам заключения за злоупотребление служебными полномочиями при помиловании четырех чиновников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве в январе 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Кроме того, экс-президенту дали шесть лет тюрьмы за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

Несмотря на наличие действующих приговоров против себя, за несколько дней перед местными выборами 2021 года Саакашвили тайно приплыл в Грузию на судне, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего был задержан по прибытию в Тбилиси, где остановился в квартире водителя грузовика. Против экс-президента открыли еще одно дело, инкриминировав незаконный переход границы, что в Грузии считается тяжким преступлением. При этом все четверо задержанных по делу о тайном въезде Саакашвили сообщников свою вину признали.