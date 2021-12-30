Грузинские власти вернули Саакашвили из больницы в СИЗО

Специальная пенитенциарная служба Грузии в ночь на 30 декабря перевезла бывшего президента этой страны, ныне гражданина Украины Михеила Саакашвили, в следственный изолятор в Рустави из военного госпиталя в Гори, где тот находился более месяца. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с высоким общественным интересом уточняем, что 30 декабря этого года осужденный/обвиняемый Михаил Саакашвили был переведен из военного госпиталя имени Георгия Абрамишвили Минобороны в пенитенциарное учреждение №12 в полном соответствии с требованиями закона", — сказано в нем без каких-либо других подробностей.

При этом до появления официального комментария, еще ночью, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, заявлявшая ранее о своих романтических отношениях с Саакашвили, сообщила о его вывозе в неизвестном направлении.

"Михеила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени силой похитили из госпиталя в Гори. Насильно повалили и вывезли в Руставскую тюрьму. Пока неизвестно, в сознательном ли он состоянии. Это возможно в XXI веке?" — возмутилась она.

Накануне вечером Ясько сообщила, что после двух дней изоляции Саакашвили от посетителей к нему пустили украинского консула и "одного грузинского политика".

"Его состояние критическое. Он все время лежит, проявляются неврологические приступы. Нужной врачебной медицинской помощи он не получает. Запрещают открывать окно", — заявила украинский нардеп.

Напомним, что изначально грузинские пенитенциарии собирались вернуть Саакашвили, которого решили выписать из госпиталя, в СИЗО 28 декабря. Однако, как заявила мать политика, тот, узнав о решении Пенитенциарной службы, потерял сознание. В самом ведомстве заявили, что из-за перепадов давления у их подопечного решили отложить его перемещение в СИЗО, однако какие-либо сроки не назвали.

Напомним, что Саакашвили, будучи дважды осужденным в Грузии, тайно приплыл в Грузию в ночь на 29 сентября на пароме, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами под управлением своего сообщника. В его же квартире в Тбилиси политика и задержали правоохранители спустя два дня. Теперь его обвиняют еще и в незаконном пересечении границы, что в Грузии является уголовным преступлением.

Все четверо людей, которых следствие выявило как сопровождавших Саакашвили в разные периоды времени 29-30 сентября, были задержаны и уже заявили в суде о признании своей вины, хотя официального соглашения об этом пока не заключали и по сути дело суд еще не рассматривал. Организатором же всей затеи по переправке Саакашвили из Украины в Грузию следствие считает бывшего замминистра внутренних дел Грузии и бывшего начальника Главного управления полиции в Одесской области Украины Георгия Лорткипанидзе.

После помещения в СИЗО в Рустави Саакашвили объявил голодовку и даже заявил о готовности умереть. При этом, по заявлениям соратников политика, его физическое состояние из-за голодовки со временем сильно ухудшилось, они требовали его госпитализации в частную клинику, но только не в медучреждение Пенитенциарной службы.

Однако 8 ноября Саакашвили, категорически отказывавшийся от перемещения в государственное медучреждение, все же был силой затащен в палату тюремной больницы в тбилисском районе Глдани, но тут же устроил скандал, сбросив на пол медприбор и вцепившись в сотрудника учреждения. Впоследствии за публикацию этого видео, а также видео с употреблением Саакашвили пищи во время голодовки, пенитенциариев оштрафовали.

19 ноября Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори, где тот на следующий же день сообщил о прекращении голодовки. Перед этим группа медэкспертов, наблюдавшая экс-президента, через омбудсмена сообщала, что у того начались судороги из-за болезни мозга.