Организатором тайного въезда Саакашвили в Грузию оказался экс-глава одесской полиции - прокуратура

Прокуратура Грузии открыла уголовное дело в отношении бывшего замминистра внутренних дел Грузии, бывшего начальника Главного управления полиции в Одесской области Украины Георгия Лорткипанидзе по подозрению в содействии в незаконном пересечении государственной границы Грузии бывшему президенту этой страны и бывшему главе Одесской областной администрации Украины Михеилу Саакашвили.

Как говорится в сообщении ведомства, в ходе расследования того, как Саакашвили попал в Грузию, будучи ранее заочно осужденным в этой стране, было установило, что Лорткипанидзе было известно о планах его соратника незаконно пересечь грузинскую границу.

По данным следствия, в апреле нынешнего года Лорткипанидзе встречался и уговорил помочь Саакашвили Э.Ц. (Элгуджа Цомая, который впоследствии вывез экс-президента из порта Поти и приютил у себя дома в Абашском районе, а затем в Тбилиси).

В середине сентября экс-замминистра снова позвонил Цомая и попросил его приехать в Украину, на что тот согласился. 20 сентября он уплыл в Украину на грузовике Scania, который впоследствии загрузил молочными продуктами, и дожидался дальнейших указаний Лорткипанидзе.

26 сентября Саакашвили на личном автомобиле Лорткипанидзе был доставлен в район порта Черноморск (Одесская область) и спрятался в заранее подготовленном тайнике в кабине грузовика Цомая, который заехал на отправлявшийся в Поти паром "Вильнюс". О дальнейших событиях грузинские правоохранители ранее уже подробно рассказывали.

Лорткипанидзе будет предъявлено обвинение по статье 25 и части 1 статье 344 (пособничество в незаконном пересечении границы) Уголовного кодекса Грузии.

В прокуратуре при этом напоминают, что грузинский экс-чиновник, ныне являющийся гражданином Украины, обвиняется также в злоупотреблении служебным положением вместе с другими лицами в деле о разгоне протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси 26 мая 2011 года, и сейчас это дело рассматривается в Тбилисском городском суде.