Победа Украины в войне уберет российскую оккупацию из Грузии - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению территориальной целостности Грузии, равно как и Молдовы. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

"7 августа. Каждый год в этот день мир вспоминает агрессию России против Грузии. Уже 15 лет прошло. Российская оккупация остается – эта рана на теле грузинского государства остается. Много слов уже сказано о том, что если бы мир был тогда решителен, в 2008-м году, то многое было бы иначе", - сказал он.

По его словам, уже тогда Россия должна была понять, что за агрессию больше платит именно агрессор, и "точно должна понять это сейчас". Как заявил Зеленский на грузинском языке, в итоге "свобода победит, Грузия победит, Украина победит".

"Когда Украина победит в этой войне, это не только остановит расширение российских агрессивных аппетитов, не только спасет другие народы от того, что переживаем мы – и Украина, и Грузия, и Молдова. Наша победа вернет нормальность всем – уберет российскую оккупацию", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что украинцы солидарны с народом Грузии, и поблагодарил всех граждан Грузии, которые вместе с украинцами "защищают свободу, а особенно тех, кто сражается в составе сил обороны и безопасности Украины".

Напомним, что в начале июня Зеленский уже заявлял во время визита в Молдову, что формат разрешения приднестровского конфликта должен определиться сразу после победы Украины в войне с Россией. По словам украинского президента, "все это закончится, когда мы закончим с агрессией России, решится много разных вопросов безопасности".