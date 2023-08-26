Разведка Британии назвала, где РФ может активизировать наступление в ближайшее время.

Россия в ближайшие два месяца может усилить наступление на направлении Купянск – Лиман. Таким образом, оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, из-за украинского контрнаступления российские войска испытывают давление на юге Украины и в Бахмуте. Несмотря на это, Западная группировка войск России продолжает небольшие атаки в районе Купянска и Лимана.

"Поскольку Украина продолжает постепенно завоевывать позиции на юге, доктрина России предполагает, что она попытается возобновить инициативу, вернувшись к наступлению на оперативном уровне. Купянск-Лиман является одним из потенциальных направлений для этого", - говорится в сообщении.

По информации разведки, есть реальная возможность того, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных действий в Купянском и Лиманском направлениях в течение следующих двух месяцев. Вероятной целью врага является продвижение на запад к реке Оскол и создание буферной зоны вокруг Луганской области.

Контрнаступление ВСУ: прогресс военных

В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные перешли к контрнаступательным действиям. В течение того месяца сообщалось о деоккупации девяти населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Еще по одному селу было освобождено в июле и августе.



Зеленский в июне говорил, что контрнаступление проходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских сил.



Накануне CNN сообщало, что в последнее время в западных изданиях стало появляться все больше информации о том, что украинские войска прорвали российскую оборону вдоль части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в стратегический город Токмак.

Информацию о том, что ВСУ смогли выйти на первую линию обороны инженерных заграждений, подтвердил и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли. По его словам, украинским войскам удалось пройти первую основную линию обороны, которую россияне готовили несколько месяцев.