Украинские защитники вошли в село Работино (ФОТО/ВИДЕО)

Военные 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ с боем вошли в село Работино Запорожской области. Об этом 22 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что защитники организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Bradley.

"Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии. Идут бои", – написала чиновница.

Украинские военные в Работино. Источник: Анна Маляр / Telegram Украинские военные в Работино. Источник: Анна Маляр / Telegram

Как проинформировала пресс-служба 47-й бригады, военные при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов после двух месяцев ожесточенных боев.

"Первое, что сделали военнослужащие, – известили местных о необходимости срочно уезжать, ведь враг цинично продолжает стирать деревню с лица земли [...] Уже в более безопасном месте медики бригады осмотрели гражданских и дали возможность позвонить родным", – говорится в сообщении.

Там добавили, что продолжаются бои и украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Продвижение ВСУ в Запорожской области

В конце июля британская разведка сообщала, что к югу от Орехова Запорожской области боевые действия сосредоточены возле села Работино.

21 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ имели успех, в частности, в направлении юго-восточнее Работино. На тот момент некоторые российские пропагандисты уже писали о том, что украинские военные находятся в центре села.

Расположение села Роботино

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) ранее указывали, что продвижение ВСУ вблизи небольших населенных пунктов на границе Донецкой и Запорожской области и на западе Запорожской области, возможно, имеет тактическое значение из-за особенностей структуры российских оборонных линий. Эти достижения могут позволить украинским силам начать действовать на менее заминированных участках российской линии обороны, что, вероятно, будет способствовать более быстрому продвижению защитников.