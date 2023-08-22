Враг обстрелял 30 населенных пунктов Запорожской области: один погибший

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 21 августа вражеская армия нанесла 96 ударов по 30 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 83 артобстрела оккупанты совершили по территории Железнодорожного, Левадного, Полтавки, Ольговского, Преображенки, Затишье, Луговского, Каменского, Степного, Павловки и других прифронтовых населенных пунктах.

Три обстрела из РСЗО пришлись по Новодаровке и Лукьяновке, два авиационных удара – по Новоданиловке, три БПЛА-атаки – по Новодаровке и Степногорску.

В результате артиллерийских обстрелов по Преображенке погиб 51-летний мужчина. Также ранение получил 43-летний мужчина, его оперативно доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, ночью по окрестностям Запорожья были нанесены два ракетных удара. Город враг атаковал также тремя БПЛА. Взрывной волной повреждены дома рядом.

"Специалисты ликвидируют последствия вражеского удара. Информация о пострадавших не поступала", - уточнил Малашко.

Он добавил, что за сутки поступило 31 сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, жилых домов и другого имущества граждан.

Накануне оккупанты нанесли 92 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области. В результате артобстрела Широкого в Пологовском районе погиб 61-летний мужчина. Ранения получила 77-летняя жительница Широкого, а также 58-летний житель Малой Токмачки.