В Минобороны подтвердили успехи ВСУ под Роботино

Армия страны агрессора РФ продолжает попытки наступать на нескольких направлениях – Купянское, Лиманское, Авдиевское, Марьинское. ВСУ имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Восток

По словам Маляр, на Купянском направлении противник штурмует и производит обстрелы. ВСУ отбивают атаки, держат границу и не дают врагу продвигаться.

В частности, силами обороны отражены атаки противника в районах Первомайское, Синьковка, Петропавловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия с целью вытеснения наших войск в районах Серебрянского лесничества, района Кременной и Белогоровки Луганской области.

"Наши войска на Лиманском и Купянском направлениях нанесли врагу значительные потери. Сейчас враг вынужден перегруппировываться и восстанавливаться, но не отступает от своих планов. Продолжаются бои", - подчеркнула Маляр.

На Бахмутском направлении освобожденная площадь составляет 43 кВ.км. Освобождено за неделю 3 кВ.км.

На северном фланге противник пытается восстановить утраченное положение в Васильевке, Богдановке. На южном фланге продолжаются бои в центральной части Клещиевки, севернее и западнее Андреевки, севернее Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском направлениях враг продолжает наступать, но безуспешно. Противнику продвинуться не удается.

Также безуспешно враг пытается восстановить свои положения в освобожденных районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области.

Юг

Как подчеркнула Маляр, продолжаются наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне.

"Оккупанты продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют баражирующие боеприпасы "Ланцет"", - отметила Маляр.

Она подтвердила, что ВСУ имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

"Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Роботино Запорожской области. Но безуспешно. В Роботино сейчас идет плановая боевая работа", - подытожила Маляр.

Заметим, что некоторые российские военные блоггеры пишут о том, что ВСУ уже в центре Роботино, другие этого не подтверждают и пишут, что украинские силы продвинулись только между Роботиным и Вербовым.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательных действий на Донецком направлении смогли выбить оккупантов из населенного пункта Урожайное и освободить поселок полностью.

В общей сложности с начала контрнаступления украинские военные смогли деоккупировать более 241 квадратного километра.