У Міноборони підтвердили успіхи ЗСУ під селом Роботине

Армія країни агресора РФ продовжує спроби наступати на декількох напрямках - Куп‘янський, Лиманський, Авдіівський, Мар‘їнський. ЗСУ мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Схід

За словами Маляр, на Куп’янському напрямку противник штурмує та здійснює обстріли. ЗСУ відбивають атаки, тримають кордон та не дають ворогу просуватись.

Зокрема, силами оборони відбито атаки противника в районах Першотравневе, Синьківка, Петропавлівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії з метою витіснення наших військ в районах Серебрянського лісництва, в района Кремінної та Білогорівки Луганської області.

"Наші війська на Лиманському та Куп’янському напрямках завдали ворогу значних втрат. Зараз ворог змушений перегруповуватись та відновлюватись, але не відступає від своїх планів. Тривають бої", - підкреслила Маляр.

На Бахмутському напрямку звільнена площа складає 43 кВ.км Звільнено за тиждень 3 кВ.км

На північному фланзі противник намагається відновити втрачене положення у районах Залізняньске, Василівка, Богданівка. На південному фланзі тривають бої в центральній частині Кліщіївки, північніше і західніше Андріївки, північніше Курдюмівки Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступати, але безуспішно. Противнику просунутись не вдається.

Також безуспішно ворог намагається відновити свої положення у звільнених районах Урожайного та Старомайорського Донецької області.

Південь

Як підкреслила Маляр, тривають наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні.

"Окупанти продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючи боєприпаси “Ланцет”", - зауважила Маляр.

Вона підтвердила, що ЗСУ мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

"Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботино Запорізької області. Але безуспішно. В Роботине зараз триває планова бойова робота", - підсумувала Маляр.

Зауважимо, деякі російські військові блогери пишуть про те, що ЗСУ вже в центрі Роботино, інші цього не підтверджують і пишуть, що українські сили просунулися лише між Роботиним та Вербовим.

Нагадаємо, Збройні сили України в ході контрнаступальних дій на Донецькому напрямку змогли вибити окупантів з населеного пункту Урожайне та звільнити селище повністю.

Загалом з початку контрнаступу українські військові змоглидеокупувати понад 241 квадратний кілометр.