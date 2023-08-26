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Розвідка Британії назвала, де РФ може активізувати наступ найближчим часом

розвідка, фронт, війна
Розвідка Британії назвала, де РФ може активізувати наступ найближчим часом.

Росія у найближчі два місяці може посилити наступ  на напрямку Куп’янськ - Лиман. Таким чином окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, через український контрнаступ російські війська відчувають тиск на півдні України та у Бахмуті. Попри це, Західне угруповання військ Росії продовжує невеликі атаки в районі Куп’янська та Лиману. 

"Оскільки Україна продовжує поступово завойовувати позиції на півдні, доктрина Росії передбачає, що вона спробує відновити ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні. Куп'янськ-Лиман є одним із потенційних напрямків для цього", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, є реальна можливість того, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних дії на Куп'янському та Лиманському напрямках протягом наступних двох місяців. Ймовірною метою ворога є просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області.

Контрнаступ ЗСУ: прогрес військових

На початку червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові перейшли до контрнаступальних дій. Протягом того місяця повідомлялося про деокупацію девʼяти населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Ще по одному селу було звільнено в липні та серпні.

Зеленський в червні говорив, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських сил.

Напередодні CNN повідомляло, що протягом останнього часу у західних виданнях з’являється все більше інформації про те, що українські війська прорвали російську оборону вздовж частини південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин до стратегічного міста Токмак. Разом з цим, ЗСУ одночасно посилюючи атаки на окупований Росією Крим.

Інформацію про те, що ЗСУ змогли вийти на першу лінію оборони інженерних загороджень підтвердив і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі. За його словами, українським військам вдалося пройти основну першу лінію оборони, яку росіяни готували кілька місяців.

Автор:
Ніна Комащенко