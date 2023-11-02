Залужный назвал пять приоритетов, необходимых Украине для победы в войне

В феврале 2022 года Украина не только остановила вторжение гораздо более сильного врага, но и освободила значительную часть своей территории. Однако сейчас война переходит на новый этап и становится "позиционной". Это идет на пользу России, позволяя ей восстановить свою военную мощь, что в конечном счете будет угрожать вооруженным силам Украины и самому государству.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье "The Economist" и очертил пять главных приоритетов, которые необходимы Украине для победы над РФ.

Военные технологии

Первым, что необходимо Украине Для победы, Залужный назвал военные возможности и технологии, чтобы перевести войну из "позиционной" фазы в активную. Причем, важнейшая именно воздушная сила, то есть самолеты и беспилотники.

"Украине необходимо наносить массированные удары с использованием приманок и ударных беспилотников, чтобы перегрузить системы противовоздушной обороны России. Нам нужно охотиться на российские дроны с помощью собственных дронов-охотников", - написал он.

Радиоэлектронная борьба с врагом

Вторым приоритетом, по мнению Залужного, является радиоэлектронная борьба, такая как глушение сигналов связи и навигации. РЕБ – ключ к победе в войне беспилотников. За последнее десятилетие Россия модернизировала свои силы РЭБ, создав 60 новых видов техники. При этом Россия значительно опережает украинские технологии, 65% из которых были произведены еще в советское время.

Мы уже создали много собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение. Но нам также нужен больший доступ к электронной разведке от наших союзников, включая данные активов, собирающих сигналы разведки, и расширение производственных линий для наших систем радиоэлектронной борьбы с дронами в Украине и за рубежом. Нам нужно улучшить ведение радиоэлектронной борьбы с нашими беспилотниками в более широком диапазоне радиочастот, избегая при этом случайного подавления наших собственных беспилотников.

По его словам, в Украине уже создали множество собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение, однако также нужен более широкий доступ к электронной разведке от украинских союзников.

Третий пункт – контрбатарейный огонь

Третьим приоритетом Залужный определил контрбатарейный огонь, то есть поражение артиллерии противника. В этой войне, как и в большинстве прошлых войн, артиллерийская и ракетная стрельба составляют 60-80% всех боевых задач.

Он отметил, что во время войны контрбатарейный огонь России также улучшился благодаря использованию боеприпасов "Ланцет", работающих вместе с разведывательными беспилотниками, а также росту производства высокоточных снарядов.

Чтобы получить преимущество над РФ, Украине нужно сделать свои снаряды более точными в условиях российского глушения.

"И нам нужно, чтобы наши партнеры направили нам более качественное артиллерийско-разведывательное оборудование, которое может обнаруживать российские пушки", - пишет Залужный.

Четвертый приоритет – разминирование

Четвертая задача по мнению главнокомандующего – это разминирование. В начале войны у Украины для этого было ограниченное и устаревшее оборудование, но даже западные поставки оказались недостаточными, учитывая масштабы российских минных полей, местами простирающиеся на 20 км.

Залужный подчеркнул, что Украине нужны радарные датчики, использующие невидимые импульсы света, чтобы выявлять мины в земле, и системы дымового проектирования, чтобы скрыть деятельность наших подразделений по разминированию.

С учетом всех пакетов поддержки от международных партнеров Украина уже привлекла около 500 млн евро для разминирования земель и деоккупированных территорий. При этом, 100 млн евро предоставила Швейцария, около 20 млн евро – Норвегия, 12,5 млн евро – Швеция, 5 млн евро – Хорватия, 2 млн евро – Австрия, по 1,5 млн евро предоставили Испания и Словения.

Усиление мобилизации

Пятым и последним приоритетом он назвал наращивание резервов. Россия не смогла использовать свое огромное преимущество в живой силе, потому что Владимир Путин боится, что общая мобилизация может спровоцировать политический кризис.

"Наши возможности для подготовки резервов на собственной территории тоже ограничены. Кроме того, Россия может нанести удар по тренировочным центрам. А в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей. Мы пытаемся решить эти проблемы", - сообщает генерал .

Подытоживая, он подчеркнул, что Россию не следует недооценивать, поскольку хотя противник понес большие потери и потратил много боеприпасов, РФ будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время и, несмотря на санкции, начала наращивать производство оружия.