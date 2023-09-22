За взятки "списывали" военнообязанных: правоохранители задержали еще троих военкомов и должностного лица ВВК

Служба безопасности ликвидировала еще 7 схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины."На горячем" задержаны организаторы сделок, среди которых чиновники военкоматов и сотрудник военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за деньги злоумышленники "помогали" военнообязанным избежать призыва и уехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких услуг составляла от 500 до 8,5 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа бегства за границу.

Так, в Киеве задержаны два гражданина одной из стран Южного Кавказа, которые продавали поддельные документы о многодетном отцовстве или волонтерской деятельности.

"Приобретенные фальшивки уклонявшиеся использовали для дальнейшего выезда за пределы Украины. Также злоумышленники выводили своих клиентов за границу из-за заранее подготовленных лесных троп на Закарпатье", - отметили в СБУ.

Также во Львовской области военные контрразведчики задержали должностную должность отделения рекрутинга и комплектования райвоенкомата, которая требовала 17 тыс. долларов США из двух работников местного предприятия.

"За эту сумму фигурантка обещала обоим мужчинам оформить им документы о непригодности к военной службе", – подчеркнули в СБУ.

Кроме того, в Ивано-Франковской области задержан начальник одного из районных военкоматов. За взятку он "списывал" местных мужчин с военного учета по состоянию здоровья.

В Черкасской области сообщено о подозрении секретарю районной военно-врачебной комиссии, который "торговал" фиктивными справками о наличии "тяжелых" заболеваний. К незаконной деятельности он привлек своего коллегу – врача ВВК.

Таким образом еженедельно фигуранты "освобождали от мобилизации" более 20 человек, которые затем пытались бежать за границу.

В Кировоградской области задержан чиновник одного из райвоенкоматов, который в сговоре с членами ВВК подделывал медицинские выводы и продавал их военнообязанным.

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности заблокировала еще 5 каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди задержанных фигурантов начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководитель филиала частного университета в Ровно.