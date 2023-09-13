Все руководство районной ВВК в Одесской области разоблачили на коррупции: подозрения получили и уклоняющиеся от призыва

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией Украины ликвидировало масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате комплексных мероприятий разоблачено все руководство одной из районных военно-врачебных комиссий, действовавшее в составе преступной группы.

"За деньги должностные лица "помогали" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для этого фигуранты "продавали" своим клиентам поддельные медицинские заключения с наличием "тяжелых диагнозов"", - отмечают в СБУ.

Как сообщают правоохранители, в течение суток организаторы сделки могли "наштамповать" более 20 фальшивых медсправок.

По данным следствия, для того чтобы "пропустить" через местную ВВК уклонявшихся из других регионов, чиновники изготовляли для них фиктивные документы внутренне перемещенных лиц.

"Стоимость коррупционных "услуг" составляла от 7 до 10 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности выполнения "заказа". Полученный подлог уклоняющиеся использовали для снятия с военного учета и последующего выезда за границу", - подчеркивают в СБУ.

На основании собранных доказательств председателю и двум секретарям районной ВВК сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, установлены личности и сообщено о подозрении 5 мужчинам, пытавшимся воспользоваться "схемой" для уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу. Подозрение объявлено по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу).

"В настоящее время решается вопрос об избрании для фигурантов меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к "схеме"", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности и ГБР собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации. Она "списала" полсотни военнообязанных за более 10 млн грн взяток.