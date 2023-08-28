В Виннице задержали более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые наживались на военнообязанных

Контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировала в Виннице масштабную схему нелегального выезда за границу граждан призывного возраста. В результате комплексных мероприятий задержан организатор сделки – чиновник местного лечебно-диагностического центра, который привлек к незаконной деятельности более 10 человек.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за деньги организатор схемы предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и скрыться за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Стоимость таких услуг он оценивал от 3 до 10 тыс. долларов США. Сумма зависела от "сложности" диагноза и срочности его "установки".

"После получения "заказа" злоумышленник обращался к своим сообщникам из местной военной медкомиссии, которые фальсифицировали медицинские выводы о состоянии здоровья их клиентов. Таким образом они создавали формальное основание для "списания" уклончан с военного учета и снятия соответствующих ограничений по выезду за границу ", – отметили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что установили более 200 эпизодов совершения преступления со стороны организатора схемы и его сообщников.

Правоохранители задержали главного фигуранта - чиновника лечебно-диагностического центра "на горячем" во время передачи ему новой суммы неправомерной выгоды.

При обыске в автомобиле, а также по месту работы и проживания задержанного обнаружено:

деньги, полученные коррупционным путем;

документы, черновые записи и компьютерную технику с подтверждениями незаконной деятельности.

"Пока что ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что идет расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отметим, Служба безопасности продолжает искоренять масштабную коррупцию в военкоматах и военно-врачебных комиссиях Украины. Ранее в результате оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны 4 военных чиновника, которые "помогали" уклончанам избежать призыва и бежать за границу.