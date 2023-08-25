Глава столичной ВВК подделывал справки для выезда военнообязанных за границу: сколько просил за услуги

Главе военно-врачебной комиссии Подольского ТЦК в городе Киеве сообщили о подозрении в подделке справок о непригодности мужчин к прохождению военной службы с последующим снятием с военного учета.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками помогал выдавать справки о непригодности мужчин к прохождению военной службы с последующим снятием с военного учета.

В дальнейшем эти документы являлись основанием для пересечения государственной границы Украины.

Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла от 3 до 4 тысяч долларов США с человека.

"В общей сложности к схеме были привлечены 9 человек, которые подыскивали желающих избежать мобилизации, а также лица, непосредственно изготовлявшие пакет необходимых документов - работники медицинских учреждений столицы, члены военно-врачебных комиссий", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что злоумышленники организовывали подготовку и выдачу мужчинам призывного возраста с фальшивыми диагнозами для признания их непригодными для военной службы.

Сообщается, что деятельность группы была разоблачена при подготовке пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получении от них денежных средств.

"По результатам следственных действий в феврале 2023 года председателю ВЛК Оболонского ТЦК и СП, а также 6 врачам сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в том числе трем из них – в составе организованной группы", – подчеркнули в Офисе. генпрокурора.

Там добавили, что в ходе дальнейшего расследования правоохранители установили причастность к этому уголовному правонарушению главы ВВК Подольского ТЦК и СП в Киеве.

Недавно сотрудники Государственного бюро расследований задержали в Киеве начальника Голосеевского районного военкомата, который за деньги переправлял военнообязанных через границу.