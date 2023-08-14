В Хмельницком задержали чиновника военкомата: за $4500 помогал избежать мобилизации

В Хмельницкой области правоохранители задержали военного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который в сговоре с врачами способствовал исключению потенциальных призывников из списков военного комиссариата якобы по состоянию здоровья. Стоимость такой "услуги" составляла от 4500 долларов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый получил от военнообязанного 4500 долларов США.

"За эти средства военнослужащий обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц по признанию его непригодным к военной службе и последующему установлению группы инвалидности", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Как следствие, лицо с установленным диагнозом не будет подлежать призыву на службу и во время мобилизации сможет уехать за границу.

Правоохранители задержали подозреваемого в Хмельницком во время получения средств.

"В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 214 тыс грн залога, а также он отстранен от должности", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Там добавляют, что мужчине грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Массовые проверки ТЦК – с чего все началось

22 июля начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.

Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Из-за схем незаконного обогащения Борисова, вызвавшие возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК .

Сейчас ГБР расследует уже 106 уголовных производств о нарушениях во время работы ТЦК и военно-врачебных комиссий.

Недавно сотрудники Государственного бюро расследований задержали в Киеве начальника Голосеевского районного военкомата, который за деньги переправлял военнообязанных через границу.

Ранее правоохранители задержали бывшего руководителя Запорожского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, организовавшего повышенные военные выплаты для приближенных лиц и помогавшего представителям местной преступной группировки уклоняться от ответственности. Он возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП.