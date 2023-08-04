Правоохранители задержали руководителя военкомата на Полтавщине на взятке

Служба безопасности продолжает серию спецопераций по разоблачению и ликвидации коррупционных схем, связанных с мобилизацией. В этот раз задержали бывших и действующих должностных лиц, которые за деньги снимали авто с военного учета и продавали поддельные справки об инвалидности призывникам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в Полтавской области сотрудники СБУ задержали "на горячем" руководителя одного из районных военкоматов во время получения взятки.

"Задокументировано, что военком требовал 70 тыс. грн с владельца местного предприятия, занимающегося импортом авто на территорию Украины. Взятка назначалась за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с военного учета. Этот документ необходим, чтобы переоформить автомобили в сервисных центрах МВД в условиях военного положения. За деньги военком обещал не создавать искусственных препятствий в процессе снятия с учета 5 автомобилей", - отметили в СБУ.

Установлено, что чиновник регулярно требовал взятки с предпринимателей за такие "услуги".

"Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, в Черкасской области задержан бывший председатель Смелянского районного совета, который продавал потенциальным призывникам поддельные справки об инвалидности для выезда за границу. Фальшивые документы мужчина получал через собственные связи среди врачей.

Кроме того, СБУ задержала чиновника местной военно-врачебной комиссии. Он также способствовал уклоняющимся в оформлении фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

По данным следствия, в обоих случаях стоимость "услуг" составляла от 3 до 6 тысяч долларов США. Сумма зависела от срочности выезда за границу.

На основании собранных доказательств обоим фигурантам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

"По разоблаченным фактам продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, правоохранители задержали бывшего руководителя Запорожского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, организовавшего повышенные военные выплаты для приближенных лиц и помогавшего представителям местной преступной группировки уклоняться от ответственности. Он возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП.