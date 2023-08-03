Руководители учебного центра Нацгвардии безосновательно насчитали себе почти 1 млн "боевых" премий

Правоохранители сообщили о подозрении четырем должностным лицам одного из центров подготовки подразделений Нацгвардии Украины в Киевской области, которые безосновательно начисляли себе и получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы участие в боевых действиях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с ДБР и при содействии нового руководства Национальной гвардии ликвидировала коррупционную схему в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии.

Чиновники этого заведения безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов.

При этом участники оборудки не находились в районах боевых столкновений и не выполняли никаких задач на передовой.

Таким образом, с сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен.

"По данным следствия, к организации "схемы" причастен руководитель учебного центра Нацгвардии. Именно он безосновательно подписывал рапорты о начислении "боевых" премий своим подчиненным. Среди них - три старших офицера", - отметили правоохранители.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты нанесения должностными лицами ущерба государственному бюджету.

"На основании собранных доказательств руководителю учебного центра Национальной гвардии сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе). Трем его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление или служебным положением)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

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