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Руководители учебного центра Нацгвардии безосновательно насчитали себе почти 1 млн "боевых" премий
Правоохранители сообщили о подозрении четырем должностным лицам одного из центров подготовки подразделений Нацгвардии Украины в Киевской области, которые безосновательно начисляли себе и получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы участие в боевых действиях.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Военная контрразведка Службы безопасности совместно с ДБР и при содействии нового руководства Национальной гвардии ликвидировала коррупционную схему в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии.
Чиновники этого заведения безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом участники оборудки не находились в районах боевых столкновений и не выполняли никаких задач на передовой.
Таким образом, с сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен.
"По данным следствия, к организации "схемы" причастен руководитель учебного центра Нацгвардии. Именно он безосновательно подписывал рапорты о начислении "боевых" премий своим подчиненным. Среди них - три старших офицера", - отметили правоохранители.
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты нанесения должностными лицами ущерба государственному бюджету.
"На основании собранных доказательств руководителю учебного центра Национальной гвардии сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе). Трем его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление или служебным положением)", - подчеркнули в СБУ.
Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
Ранее военная контрразведка Службы безопасности разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ в Одесской области. Незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части.