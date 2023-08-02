В Одесской области задержали военного бухгалтера, который присвоил более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ в Одесской области. Незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, должностное лицо насчитывало зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

"Установлено, что "благодаря схеме" фигурант приобрел авто премиум класса. При этом в целом чиновник разворовал более 10 млн бюджетных гривен. Для реализации сделки он вносил недостоверную информацию в зарплатные сведения и списки на премирование личного состава воинской части", - отметили в СБУ.

Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, безосновательно полученный от начальника финансово-экономической службы батальона.

Затем фальсифицированные сведения мужчина подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств в качестве зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части.

В ходе обысков по месту работы и проживания бухгалтера обнаружен автомобиль Audi Q7, ценные гаджеты и бытовую технику, которые он приобрел за украденные деньги.

Также обнаружено почти 2,5 млн присвоенных гривен на банковских карточках его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства в долг.

Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната, которая направлена на экспертизу.

"На основании собранных доказательств военному бухгалтеру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее военная контрразведка Службы безопасности задержала должностных лиц одесского военного квартирно-эксплуатационного управления, регулярно требовавших "откаты" от подрядчиков, ремонтировавших казармы для мобилизованных в Одесской области.