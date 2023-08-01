Купил во время войны имущества на $350 тыс.: у днепропетровского военкома провели обыски (ФОТО/ВИДЕО)

У руководителя Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки провели обыски. Открыто уголовное производство по факту незаконного обогащения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, днепропетровский военком во время действия военного положения оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр. Он также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 кв.

Как отмечается, стоимость имущества значительно превышает его законные доходы.

В то же время в МВД сообщили, что днепропетровский военком за время военного положения приобрел имущество на 350 тысяч долларов США.

Уголовное производство было открыто по факту незаконного обогащения (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Обыски провели по месту работы, 6 адресам проживания руководителя областного ТЦК и его близких, а также в автомобилях.

Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Массовые проверки ТЦК – с чего все началось

22 июля начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы.

Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью. Позже его уволили.

Из-за схем незаконного обогащения Борисова, вызвавших возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК. Глава государства пообещал, что результаты инспекции ТЦК должны быть до конца июля.

Всего известно, что с начала войны ГБР расследует уже 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и военно-врачебных комиссий.