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Минобороны хочет заменить 30% руководства ТЦК ветеранами
Треть руководящего состава территориальных центров комплектования (ТЦК) до конца 2023 года планируют заменить ветеранами войны России против Украины.
Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, передает "Интерфакс-Украина".
"Предоставили предложение – до конца года 30% руководящего состава ТЦК должны быть заменены людьми, которые не только воевали, а имеющие, к сожалению, увечья, не могут продолжать службу в боевых частях", - отметил он.
По его словам, это не быстрый процесс, поскольку ветераны должны иметь желание работать в ТЦК и пройти соответствующую подготовку, набраться соответствующего опыта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также Павлюк сообщил предварительные выводы проверок ТЦК.
"Пока могу только предварительные сделать выводы - 11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения, но это предварительно", - сказал он и добавил, что полную информацию можно будет озвучить только после завершения детальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.
Массовые проверки ТЦК – с чего все началось
22 июля начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы.
Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью. Позже его уволили.
Из-за схем незаконного обогащения Борисова, вызвавших возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК. Глава государства пообещал, что результаты инспекции ТЦК должны быть до конца июля.
Всего известно, что с начала войны ГБР расследует уже 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и военно-врачебных комиссий.