Міноборони хоче замінити 30% керівництва ТЦК ветеранами

Третину керівного складу територіальних центрів комплектування (ТЦК) до кінця 2023 року планують замінити ветеранами війни Росії проти України.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Надали пропозицію – до кінця року 30% керівного складу ТЦК мають бути замінені людьми, які не лише воювали, а мають, на жаль, каліцтва, не можуть продовжувати службу у бойових частинах", - зазначив він.

За його словами, це не швидкий процес, оскільки ветерани повинні мати бажання працювати у ТЦК та пройти відповідну підготовку, набратися відповідного досвіду.

Також Павлюк повідомив попередні висновки перевірок ТЦК.

"Поки що можу лише попередні зробити висновки – 11 осіб мають певні ознаки незаконного збагачення, але це попередньо", - сказав він та додав, що повну інформацію можна буде озвучити лише після завершення детальної перевірки, яку проводять правоохоронні органи.

Масові перевірки ТЦК — з чого все почалося

22 липня начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою. Пізніше його звільнили.

Через схеми незаконного збагачення Борисова, що викликало обурення у суспільства, в країні розпочали масові перевірки начальників ТЦК.

Загалом відомо, що від початку війни ДБР розслідує вже 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та військово-лікарських комісій.