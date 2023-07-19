Одеський воєнком Борисов встановив рекорд з обсягу виявлених корупційних статків - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова на суму понад 188 мільйонів гривень.

Як ідеться у повідомленні відомства, матеріали, засновані на результатах моніторингу способу життя Борисова, вже направлено до Державного бюро розслідувань для розслідування та притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності.

В НАЗК нагадують, що колишній одеський воєнком став відомим після журналістського розслідування про те, що його мати минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю 3,7 мільйона євро. Згодом з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйона гривень.

Борисов пояснив НАЗК, що кошти начебто були позичені різними людьми, і в якості доказів надав копії укладених договорів. Однак після їхнього розгляду у агентства виникли "обґрунтовані підозри в юридичній фікції".

Згодом там встановили, що й свекруха ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею дороговартісного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. Зокрема, нібито вона придбала Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG та Toyota Land Cruiser.

В свою чергу, дружина Борисова також придбала закордонну нерухомість - офісне приміщення в Іспанії вартістю 510 тисяч євро, також не маючи для цього достатньої кількості грошових активів та доходів, отриманих із законних джерел.

Як зазначив на пресконференції в "Укрінформі" у середу очільник НАЗК Олександр Новіков, зазначена сума у 188 мільйонів гривень є рекордним для агентства обсягом виявленого незаконного збагачення.

Нагадаємо, що скандал з Борисовим привернув увагу й президента Володимира Зеленського, який доручив звільнити воєнкома, що й було зроблено. На його місце головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив Олександра Охріменка.