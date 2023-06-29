Після скандалу з одеським військомом в Україні перевірять всі ТЦК

В Україні створили комісію для перевірки діяльності фахівців усіх територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки. Перші результати очікуються вже за місяць.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що на тлі загострення критики ТЦК з боку суспільства та зловживань керівників центрів, їхню діяльність перевірятиме відразу кілька державних структур.

Разом із військовими до складу створеної комісії увійдуть правоохоронці, представники СБУ та НАЗК.

"Антикорупційні органи визначатимуть, наскільки декларації військовослужбовців відповідають реальному способу їхнього життя, а представники ЗСУ — як працює ТЦК, як виконує свої завдання з мобілізації та які скарги є на його роботу", - підкреслив Павлюк.

За його словами, перевірка буде ретельною й виваженою. У разі виявлення доказової бази корупції та зловживань, будуть прийняті жорсткі кадрові та правові рішення.

За результатами перевірки буде сформовано пропозиції для покращення функціонування ТЦК.

Наразі інформацію щодо проблем у роботі терцентрів можна повідомити:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту [email protected]

Як наголосив Павлюк, отримані за зворотним зв’язком відомості ретельно перевірятимуться для недопущення ворожих «вкидів» з метою дестабілізації та збою мобілізаційного процесу в Україні.

Зауважимо, перевірки роботи ТЦК запроваджуються на тлі скандалу з одеським військомом Євгеном Борисовим, якого напередодні звільнили з посади через зловживання службовим становищем.

У травні Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського ТЦК. За винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. За даними ЗМІ Борисов продавав по 5 тисяч євро "білі квитки", а також крав на забезпеченні військових.