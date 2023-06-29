После скандала с одесским военкомом в Украине проверят все ТЦК

В Украине была создана комиссия для проверки деятельности специалистов всех территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки. Первые результаты ожидаются уже через месяц.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Александр Павлюк в эфире телемарафона.

Он отметил, что на фоне обострения критики ТЦК со стороны общества и злоупотреблений руководителей центров их деятельность будет проверять сразу несколько государственных структур.

Вместе с военными в состав созданной комиссии войдут правоохранители, представители СБУ и НАПК.

"Антикоррупционные органы будут определять, насколько декларации военнослужащих соответствуют реальному образу их жизни, а представители ВСУ — как работает ТЦК, как выполняет свои задачи по мобилизации и какие жалобы на его работу", - подчеркнул Павлюк.

По его словам, проверка будет тщательной и взвешенной. В случае обнаружения доказательной базы коррупции и злоупотреблений будут приняты жесткие кадровые и правовые решения.

По результатам проверки будут сформированы предложения по улучшению функционирования ТЦК.

Теперь информацию о проблемах в работе терцентров можно сообщить:

по номеру 0 800 31 01 79;

по электронной почте [email protected]

Как отметил Павлюк, полученные сведения будут тщательно проверяться для недопущения вражеских "вбросов" с целью дестабилизации и сбоя мобилизационного процесса в Украине.

Заметим, проверки работы ТЦК вводятся на фоне скандала с одесским войском Евгением Борисовым, которого накануне уволили с должности из-за злоупотребления служебным положением.

В мае Государственное бюро расследований начало производство по фактам злоупотреблений начальником Одесского ТЦК. За вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц. По данным СМИ Борисов продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также воровал на обеспечении военных.