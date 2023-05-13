Военкоматы погрязли в коррупции – Мосийчук

Злоупотребления в Министерстве обороны, вскрытые журналистами "Зеркала недели", лишь миллиметр того, что там происходит на деле – ситуация осложняется масштабной коррупцией в украинских военкоматах. Об этом рассказал в комментарии экс-депутат Верховной Рады, бывший заместитель командира батальона"Азов" Игорь Мосийчук.

По мнению Мосийчука, в Украине не определено юридическое понятие "уклониста", в том числе, не определено, кто его имеет право задерживать. А задержания гражданских людей на улице – это нарушение Конституции и всех основных законов Украины, убежден он.

Ситуация осложняется тем фактом, считает Мосийчук, что ряд военкомов в Украине поставили на поток продажу "белых билетов". В качестве примера он привел одесского военкома Евгения Борисова, которого подозревают в незаконном обогащении на призывниках.

"У нас коррупционная система военкомов идет снизу вверх. Я не знаю, кто там конечный бенефициар, но для того, чтобы даже этого Борисова, которого уже поймали (я не знаю, на чем его только не поймали еще), отстранили и возбудили дело, – потребовалась неделя мощной информационной кампании", - указал он.

По мнению Мосийчука, коррупция в Минобороны приобрела таких масштабы, что то, что подняло "Зеркало недели", это миллиметр того, что на самом деле там происходит. При этом Мосийчук убежден, что глава Минобороны Алексей Резников в курсе далеко не всего, что происходит в подконтрольном ему ведомстве. Тем не менее, он убежден, что Резников обязан бороться с коррупционными схемами в Минобороны, так как именно он несет за это политическую ответственность.

"Я объясню на примере НАБУ. Там существуют договоренности, что можно преследовать, но после увольнений. Для нашего общества это больно. Но давайте скажем честно, мы все знаем, что НАБУ – это не совсем орган нашего общества, это орган, который работает очень тесно и финансируется даже частично нашими внешними западными партнерами. А им невыгодно показывать сейчас своему политикуму, своим людям, что в Украине существует такая коррупция. Почему? Потому что не будут выделять средства! Наша поддержка – это не поддержка Шольца, Макрона или какого-то другого президента, это поддержка народа этих стран", - указал он.

Вместе с тем он подробно остановился на системе "Шлях", которая стала не менее коррупционной, чем военкомы:

"Во Львовский, Тернопольской, приграничных областях выдают до 60 тысяч разрешений в месяц (на выезд за границу мужчинам – Ред.). И тут надо также делить. Есть люди, которые ездят действительно по бизнесу, по работе, по волонтерке, и им надо давать выезжать, потому что страна не может остановится без денег. А есть люди, которые выезжают в один конец – и все. То есть им продают право быть внесенным в базу "Шлях", и они выезжают. Цена была от 5 до 8 тысяч долларов такого безвозвратного выезда".

Мосийчук объяснил, что вносят в базу "Шлях" руководители военных администраций: "И это ответственность президента, потому что если военкомы – это ответственность командующего сухопутными войсками, потому что он назначает эту систему, то в данном случае речь идет о вертикали президента. У меня такое впечатление, что у нас в Офисе президента отсутствует скамейка запасных, у нас некого назначать".

Мосийчук уверен, что пока в Украине идет война, ни одна страна мира не выдаст нам ни одного преступника, кроме каких-либо диктаторских стран.

"Международная практика по правам человека говорит о том, что нельзя выдавать человека, где идет война. Это записано в декларации по правам человека ООН", - резюмировал он.