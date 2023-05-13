Військкомати загрузли у корупції – Мосійчук

Зловживання в Міністерстві оборони, розкриті журналістами "Дзеркала тижня", лише міліметр того, що там відбувається насправді – ситуація ускладнюється масштабною корупцією в українських військкоматах. Про це розповів у коментарі екс-депутат Верховної Ради, колишній заступник командира батальйону "Азов" Ігор Мосійчук.

На думку Мосійчука, в Україні не визначено юридичне поняття "ухилянта", в тому числі не визначено, хто його має право затримувати. А затримання громадянських людей на вулиці – це порушення Конституції та всіх основних законів України, переконаний він.

Ситуація ускладнюється тим фактом, вважає Мосійчук, що низка військкомів в Україні поставили на потік продаж "білих квитків". Як приклад він навів одеського військкома Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на призовниках.

"У нас корупційна система військкомів йде знизу нагору. Я не знаю, хто там кінцевий бенефіціар, але для того, щоб навіть цього Борисова, якого вже спіймали (я не знаю, на чому його тільки не спіймали ще), усунули і порушили справу, – потрібен був тиждень потужної інформаційної кампанії", - зазначив він.

На думку Мосійчука, корупція у Міноборони набула таких масштабів, що те, що підняло "Дзеркало тижня", це міліметр того, що насправді там відбувається. При цьому Мосійчук переконаний, що голова Міноборони Олексій Рєзніков в курсі далеко не всього, що відбувається у підконтрольному йому відомстві. Проте він переконаний, що Рєзніков зобов'язаний боротися з корупційними схемами в Міноборони, оскільки саме він несе за це політичну відповідальність.

"Я поясню на прикладі НАБУ. Там є домовленості, що можна переслідувати, але після звільнень. Для нашого суспільства це боляче. Але давайте скажемо чесно, ми всі знаємо, що НАБУ – це не зовсім орган нашого суспільства, це орган, який працює дуже тісно і фінансується навіть частково нашими зовнішніми західними партнерами. А їм невигідно показувати зараз своєму політикуму, своїм людям, що в Україні є така корупція. Чому? Тому що не виділятимуть кошти! Наша підтримка – це не підтримка Шольца, Макрона чи якогось іншого президента, це підтримка народу цих країн", - зазначив він.

Водночас він докладно зупинився на системі "Шлях", яка стала не менш корупційною, ніж військкоми:

"У Львівській, Тернопільській, прикордонних областях видають до 60 тисяч дозволів (на виїзд за кордон чоловікам – Ред.) на місяць. І тут треба також ділити. Є люди, які їздять дійсно по бізнесу, по роботі, по волонтерці, і їм треба давати виїжджати, тому що країна не може зупиниться без грошей. А є люди, які виїжджають в один кінець – і все. Тобто їм продають право бути внесеним до бази "Шлях", і вони виїжджають. Ціна була від 5 до 8 тисяч доларів такого безповоротного виїзду".

Мосійчук пояснив, що вносять до бази "Шлях" керівники військових адміністрацій. І це відповідальність президента, тому що якщо військкоми – це відповідальність командувача сухопутних військ, тому що він призначає цю систему, то в даному випадку йдеться про вертикаль президента. У мене таке враження, що у нас в Офісі президента відсутня лава запасних, у нас немає кого призначати".

Мосійчук упевнений, що допоки в Україні триває війна, жодна країна світу не видасть нам жодного злочинця, окрім будь-яких диктаторських країн.

"Міжнародна практика з прав людини говорить про те, що не можна видавати людину, де йде війна. Це записано у декларації з прав людини ООН", - резюмував він.