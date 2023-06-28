Одеського військкома Борисова звільнили з ТЦК

Скандального керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова звільнили з посади.

Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Зараз відбувається процедура, вона має певну протяжність в часі, передачі посади й подальшої планової реалізації офіцера. Наразі ми не перешкоджаємо діяльності правоохоронних органів, ті порушення та провадження, які були порушені, вони продовжуються, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається", — розповіла вона Гуменюк.

Вона уточнила, що після звільнення Борисова одеський ТЦК очолив заступник начальника.

Скандал з одеським військкомом Борисовим

У травні Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського ТЦК. За винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. За даними ЗМІ Борисов продавав по 5 тисяч євро "білі квитки", а також крав на забезпеченні військових.

Очевидно, такий "бізнес" дозволив йому придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тисяч євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро.

Також відомо, що родина Борисова під час повномасштабної війни придбала кілька автівок на мільйони доларів.

Історія набула розголосу, на неї звернув увагу президент Володимир Зеленський. Голова держави доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити Борисова.