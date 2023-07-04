Залужний призначив нового військома Одеського ТЦК замість звільненого Борисова

У вівторок, 4 липня, призначили нового керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ним став полковник Олександр Охріменко.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів. Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого", - підкреслив Залужний.

Він додав, що Охріменко - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.

Зауважимо, в Україні створили комісію для перевірки діяльності фахівців усіх територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки. Перші результати очікуються вже за місяць.

Все це відбувається на тлі скандалу з одеським військомом Євгеном Борисовим, якого напередодні звільнили з посади через зловживання службовим становищем.

У травні Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського ТЦК. За винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. За даними ЗМІ Борисов продавав по 5 тисяч євро "білі квитки", а також крав на забезпеченні військових.

Наразі прокуратура проводить перевірку у справі колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова. Правоохоронці перевіряють факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень.