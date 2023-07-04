Залужный назначил новоого военкома Одесского ТЦК вместо Борисова

Во вторник, 4 июля, был назначен новый руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Им стал полковник Александр Охрименко.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров. Полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого", - подчеркнул Залужный.

Он добавил, что Охрименко – боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.

Отметим, в Украине была создана комиссия для проверки деятельности специалистов всех территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки. Первые результаты ожидаются уже через месяц.

Все это происходит на фоне скандала с одесским войском Евгением Борисовым, которого накануне уволили с должности из-за злоупотребления служебным положением.

В мае Государственное бюро расследований начало производство по фактам злоупотреблений начальником Одесского ТЦК. За вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц. По данным СМИ Борисов продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также воровал на обеспечении военных.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по делу бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Стражи порядка проверяют факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий.