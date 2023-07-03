В Ужгороде пьяный сотрудник ТЦК избил женщину: в МВД и Минобороны отреагировали

В Ужгороде нетрезвый сотрудник Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) избил жену военнослужащего. В Министерстве обороны резко отреагировали на инцидент, а полиция открыла уголовное производство.

По информации Министерства внутренних дел, 25 июня поступило сообщение о том, что на одной из улиц Ужгорода неизвестный мужчина устроил конфликт с военнослужащим и его женой. Злоумышленник нанес телесные повреждения женщине, после чего скрылся с места происшествия.

"Сотрудники полиции установили, что нападающим является 55-летний местный житель, работник ТЦК СП. Его разыскали и доставили в районное управление полиции. Установлено, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК ( преднамеренное легкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы сроком до одного года.

В полиции готовят материалы для уведомления сотрудника ТЦК о подозрении.

В настоящее время в деле проводятся необходимые следственные действия. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк уже отреагировал на инцидент.

"В средствах массовой информации и социальных сетях распространена информация об отдельных случаях недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК и СП по отношению к гражданам Украины. В рамках проверки работы ТЦК и СП во всех регионах Украины готовы реагировать на каждый подобный инцидент", - отметил он.

Павлюк подчеркнул, что все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции.

"По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные — привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", - добавил он.

Кроме того, замминистра обратился к гражданам, которые сталкивались с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами ТЦК и СП, с просьбой сообщить об этих случаях по номеру 0 800 31 01 79; по электронной почте [email protected]; на чат-бот в телеграммах: https://t.me/tck_report_bot .

Напомним, в Украине на фоне скандала с одесским войском Евгением Борисовым, которого недавно уволили с должности из-за злоупотребления служебным положением, была создана комиссия для проверки деятельности специалистов всех территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки. Первые результаты ожидаются уже через месяц.