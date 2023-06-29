Прокуратура проверяет одесского военкома Борисова: направлены запросы в Испанию и еще в три страны

Прокуратура проводит проверку по делу бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Правоохранители проверяют факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Так, в ходе следствия проверяется опубликованная в СМИ информация о имуществе членов семьи бывшего чиновника за границей. По этим данным, в период действия военного положения они приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Испании на общую сумму более 196 млн грн, хотя официальный общий доход семьи не покрывает эти расходы.

Как отмечается, для подтверждения этой информации осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, а также направлены в компетентные органы Испании, Молдовы, Румынии и Турции запросы о международной правовой помощи.

Также в рамках уголовного производства проверяются отдельные факты возможного уклонения бывшим военкомом от прохождения военной службы – его пребывание за границей якобы на лечении. Правоохранители проверяют, были ли для этого законные основания.

В уголовном производстве допрошено более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, направлено более 100 запросов в органы государственной власти, проведено три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи бывшего чиновника.

Офис генпрокурора не называет имя и фамилию бывшего одесского военкома, однако известно, что накануне с должности руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки уволили Евгения Борисова.

В мае Государственное бюро расследований начало производство по фактам злоупотреблений начальником Одесского ТЦК. За вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц. По данным СМИ Борисов продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также воровал на обеспечении военных, что дало ему возможность приобрести недвижимость в Испании и несколько автомобилей на миллионы долларов.